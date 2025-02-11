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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلنسكي يلتقي مع فريق ترامب الرئاسي في أوكرانيا خلال أيام

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أعضاء فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزورون أوكرانيا هذا الأسبوع، قبل بدء مؤتمر ميونيخ الأمني.

صرح زيلينسكي بذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي نادية كالفينو في كييف، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم".

وأضاف زيلينسكي: "الإثنين، من المهم التركيز على العمل الواقعي للفريقين الأوكراني والأمريكي وعلى رؤيتنا المشتركة للقضايا الرئيسية، وبالطبع قد تكون هناك آراء مختلفة، ولكن يجب أن يكون هناك فهم مشترك للأولويات الرئيسية وهي كيفية إيقاف بوتين وكيفية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وتابع "وهذا الأسبوع، ستكون بعض الشخصيات الجادة من فريق الرئيس ترامب في أوكرانيا، حتى قبل مؤتمر ميونيخ للأمن. وبعد ذلك، في مؤتمر ميونيخ، سأعقد سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فريق ترامب الرئاسي أوكرانيا