اصطدام طائرتين في مطار ولاية أريزونا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخص جراء تحطم طائرة في مطار ولاية أريزونا الأمريكية.

وانحرفت طائرة خاصة عن المدرج واصطدمت بطائرة رجال أعمال، مما أدى إلى إغلاق مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية، حسبما أعلنت إدارة الطيران الاتحادية، الإثنين.

فى سياق متصل، نجحت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية، في انتشال جثث 10 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم، بحسب سكاي نيوز.

أعلنت سلطات ولاية ألاسكا، انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.