ترامب: ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين

لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، بإمكانية وقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين، في إشارة إلى سكان غزة.

وحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه قبل يوم واحد من لقاء ترامب بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، ألمح ترامب إلى أنه قد يوقف المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يقبلا لاجئين فلسطينيين جدد.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيمنع المساعدات الأمريكية: "نعم، ربما، لماذا لا؟ إذا لم يفعلوا، فقد أوقف المساعدات، نعم."

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الاثنين، خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي مارك روبيو في واشنطن، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

وأثار مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استقبال مصر والأردن مواطنين من غزة رفضا رسميا في مصر التي شددت على ما وصفته بثوابتها بشأن القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل، وتنشئ "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى منها مصر والأردن.