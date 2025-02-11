ترامب يهدد بإيقاف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن لدى حماس فسيدعو لإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب: "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت فسأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار".

وأوضح أن "تهديد حماس بتعليق الإفراج عن الرهائن مريع". وتوعد الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن كل الرهائن.

وكانت حماس قد هدّدت الاثنين، بتأجيل أيّ عمليات مبادلة رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "حتى إشعار آخر".

موقف حماس جاء ردّا على "عدم الالتزام" ببنوده من جانب الدولة العبرية التي أوعزت لجيشها بـ"الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة".