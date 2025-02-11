أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتجاهلان رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي عند بحث تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت القناة: "يدخل زيلينسكي الآن مرحلة حيث لا يشاطر فيها الصوتين الأكثر نفوذا في أي اتفاق للسلام (بوتين وترامب) لقد أفل النجم الذي كان يتمتع به (زيلينسكي) في الغرب لمدة ثلاث سنوات".

وأشار الكاتب إلى أن مطالبة واشنطن بإجراء انتخابات في أوكرانيا، والتي عبر عنها المندوب الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا كيث كيلوغ، تؤكد أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام زيلينسكي للتحضير لعملية السلام، في حين أن الاتفاق نفسه، وفقا لخطة واشنطن، سيتم توقيعه من قبل رئيس جديد "ليس لديه تاريخ مخز".

وأضاف: "زيلينسكي لم يعد الشخصية التي لا يمكن تجاوزها".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق نقلا عن كيث كيلوغ، أن الولايات المتحدة تعتبر أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا بحلول عام 2025. مؤكدا أنه يجب أن تجرى الانتخابات بطريقة أو بأخرى.

وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وأكد زيلينسكي أن الانتخابات غير مواتية في الوقت الحالي.