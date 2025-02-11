إنتر ميلان يحسم مواجهته أمام فيورنتينا بفوز ثمين في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان انتصارًا مهمًا على ضيفه فيورنتينا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.



افتتح إنتر ميلان التسجيل في الدقيقة 28 بعدما سجل مدافع فيورنتينا، مارين بونجراتشيتش، هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك رولاندو ماندراجورا التعادل للضيوف في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ماركو أرناتوفيتش في تسجيل هدف الفوز للنيراتزوري في الدقيقة 52، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الفريقين في الدوري

بهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 42 نقطة في المركز السادس.