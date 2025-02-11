فصائل فلسطينية تعلن استهداف قوات الاحتلال بمخيم طولكرم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن فصائل فلسطينية أعلنت استهداف قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم طولكرم بالضفة الغربية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي بيان لها، أعلنت كتائب القسام، أنها نصبت كمينًا محكمًا لقوة إسرائيلية، مستغلة تقدم قوة النجدة، ما أسفر عن وقوع خسائر بين قتيل وجريح في صفوف الجنود.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها، بالتنسيق مع سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير، نفذوا هجومًا استهدف قوة إسرائيلية داخل مخيم نور شمس. كما أكدت تنفيذ هجوم مشترك آخر، بمشاركة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، استهدف قوة إسرائيلية في محيط مخيم طولكرم.