حماس تكشف سبب تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين

الثلاثاء 11/فبراير/2025 - 12:27 ص

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ما التزم بها الاحتلال الصهيوني.

وقالت الحركة في بيان لها أمس الإثنين، إنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت:

"تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع".

و "إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث"، فضلًا عن تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وأكدت حركة حماس أنها أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولًا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته.

ودعت حماس للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.

وأشارت الحركة إلى أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق.

وقالت حماس إنها تعمد أن يكون هذا الإعلان قبل 5 أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحًا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه.