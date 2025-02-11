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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آيزنكوت: إسرائيل لديها التزام باتفاق وقف النار مع حماس حتى نهايته

جادي آيزنكوت
جادي آيزنكوت
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قال النائب عن «المعسكر الوطني» عضو حكومة الطوارئ المُنحلة الإسرائيلية جادي آيزنكوت، أمس الاثنين، إن إسرائيل لديها «التزام» بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة المكون من ثلاث مراحل مع حركة "حماس" حتى نهايته.

وردًا على سؤال من القناة الـ 12 الإسرائيلية عما إذا كان استكمال الاتفاق يعني بقاء «حماس» في السيطرة على غزة، قال آيزنكوت: ستكون هذه حربًا طويلة.. كل من يعد بحروب سريعة وإنجازات خاطفة لجميع الأهداف يقدم وعودًا كاذبة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل القتال حتى القضاء على حماس في السنوات القادمة.

يُذكر أن أيزنكوت قُتل ابنه وابن أخيه أثناء الحرب على غزة بفارق أيام قليلة بينهما خلال شهر ديسمبر 2023.

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