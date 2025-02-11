الجزائر تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب السعودية ضد أي محاولة للمساس بسيادتها

الثلاثاء 11/فبراير/2025 - 12:22 ص

أعربت الجزائر عن وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و"رفضها القاطع" لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أراضي العربية السعودية، حسب ما أفاد به أمس الاثنين، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وجاء في البيان: "تعرب الجزائر عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وتخرصاته بخصوص توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أرض المملكة".

وحيال هذه التصريحات "المشينة"، تؤكد "الجزائر على وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها معها ضد أي محاولة للمساس بسيادتها ووحدة ترابها"