بطولة قطر المفتوحة للتنس.. أنس جابر تستهل مشوارها بالتأهل للدور الثاني

حققت نجمة التنس التونسية أنس جابر فوزًا ساحقًا في مباراتها الأولى في بطولة قطر المفتوحة للتنس فئة الـ1000 نقطة، المقامة في الدوحة.

تغلبت أنس جابر على اللاعبة الأمريكية ماكارتني كيسلر بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-2 و6-0، في مباراة لم تستغرق سوى 56 دقيقة.

أنس جابر تتأهل للدور الثاني في بطولة قطر المفتوحة للتنس

بهذا الفوز، تأهلت أنس جابر إلى الدور الثاني من البطولة، لتواجه المصنفة السابعة على البطولة، الصينية كينوين جينج.

وتسعى أنس جابر، المصنفة 33 عالميًا، إلى تحقيق إنجاز كبير في هذه البطولة، بعد أن حققت نتائج مميزة في المواسم الماضية، حيث وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون مرتين على التوالي عامي 2022 و2023، ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2022.

ودعت أنس جابر منذ أيام، بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس من دور ربع النهائي بعد خسارتها من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.