بعد تحقيقه الثلاثية.. عبدالرحمن مصطفى: فخور برفع اسم المدرب المصري في الكويت

أعرب الكابتن عبدالرحمن مصطفى المدير الفني لفريق جمارك الكويت، عن سعادته وفخره برفع أسم المدرب المصري في دولة الكويت، وذلك بعد أن حقق لقب بطولة دوري الوزارات الكويتي هذا الموسم مع فريق جمارك الكويت موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلته عبر "راديو شمس إف إم"، أن صاحب الفضل الكبير في مشواره الكروي بشكل عام سواء لاعب أو مدرب هو والده الكابتن حمدي مصطفى رحمه الله ، والمدرب القدير وصاحب العديد من البطولات، سواء مع الأندية المصرية أو الأندية العربية بجانب مساندة والدته رحمه الله.

وأوضح أنه يسعى إلى تقديم أقصى ما لديه في مشواره التدريبي ورفع أسم المدرب المصري في دولة الكويت الغالية، حيث يُعرف المدرب عبدالرحمن مصطفى بالحماس الشديد والإجتهاد والعطاء مع التركيز على التفاصيل الصغيرة فى العمل داخل وخارج الملعب.

بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق وزارة الداخلية بنتيجة ١-٠ على إستاد علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي، تمكن فريق جمارك الكويت خلال هذا الموسم من تحقيق المركز الثاني في دور المجموعات ببطولة الدوري الكويتي للوزارات وبعدها جائت الانطلاقة القوية في الأدوار الاقصائية لبطولة الدوري بالفوز على فريق وزارة الكهرباء والماء بهدف مقابل لاشئ في دور ال ٨ ومن ثم الفوز على فريق الحرس الوطني في مبارة القبل النهائي بركلات الترجيح ٤-٣ ومن ثم الصعود للمباراة النهائية والتي شهدت تواجد مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكابتن بشار عبدالله السالم.

وقدم الكابتن عبدالرحمن مصطفى نجاحاً كبيراً مع فريق جمارك الكويت بتحقيق البطولة الثالثة في مشواره التدريبي مع الفريق بعد تحقيق الدوري موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ وحقق بطولة كأس السوبر موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ونال كثير من إشادات كبيرة بإدارته الفنية وتواجده في الجهاز الفني كمساعد مدرب للفريق.