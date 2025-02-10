طاهر أبو زيد: حزب الوعي إضافة كبيرة للحياة السياسية

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، إن حزب الوعي إضافة كبيرة للحياة السياسية وسيكون عنصر مؤثر في الحياة الحزبية.

وتوجه أبو زيد بالشكر للدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي ووزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وأوضح أن حزب الوعي له أهداف جديدة ويعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة وكان الحوار الوطني بادرة موفقة لفتح المجال أمامه.

وانطلقت فعاليات تدشين حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب اليوم الاثنين.

وشارك بالحفل وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي حمدين صباحي وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وبعض رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية.