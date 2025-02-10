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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بشمال سيناء

استمرار دوري الأندية
استمرار دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بشمال سيناء |
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واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم )، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بادارة شباب رمانة، والذى تنظمه الإدارة المركزيه للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "ادارة الرياضة".

أقيمت المبارة الأولي بين مركز شباب 6 اكتوبر× مركز شباب الجناين وتم التعادل 0/0.

أقيمت المبارة الأولي بين مركز شباب رمانة × نادي 6 اكتوبر وتم فوز مركز شباب رمانة 3/2.

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة.

الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الادارة العامة للقاعدة الشعبية دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية