محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات التحالف الوطني

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، اصطفاف شاحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي « ايد واحدة» ، أمام ديوان عام المحافظة بالعريش ، في حضور السفيرة نبيلة مكرم ، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني.

وقال المحافظ ، أن التنمية هي الهدف الأساسي لنا مهما كانت الظروف، حيث أنه بالتزامن مع إدخال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي ، يتم تنظيم القوافل المتكاملة لأبناء شمال سيناء ، حيث اننا نعمل علي جميع الاتجاهات.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة أهالي شمال سيناء، مثمنًا الدور الفعال الذي يقوم به التحالف في دعم التنمية المستدامة في المحافظة.

بدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم ، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، أن القافلة ستستمر لمدة ثلاث أيام، مستهدفةً أكثر من 90 ألف مستفيد، وبمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف ،وشملت القافلة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات، حيث تضمنت خدمات طبية متكاملة و حملة "طرق أبواب" التي شملت توزيع المساعدات بالإضافة إلى أنشطة التمكين الاقتصادي وتجهيز العرائس وإقامة معرض للملابس ومكتبة متنقلة للأطفال ومسرح فنون شعبية، وغيرها من الأنشطة التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي.

وقام المحافظ ورئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني والقيادات التنفيذية بتفقد الشاحنات المحملة بالمساعدات أمام ديوان المحافظة والقافلة الطبية وتوزيع المواد الغذائية وأنشطة التمكين الاقتصادي وتجهيز العرائس ومعرض الملابس والأنشطة الفنية للأطفال بالمدينة الشبابية بالعريش.