جامعة العريش تعقد العديد من البرامج المتخصصة والدورات التدريبية بفرع كريتيفا

أجرت جامعة العريش العديد من البرامج المتخصصة، والدورات التدريبية بفرع كريتيفا، تحت إشراف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وذلك بالتنسيق مع إدارة الجامعة وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة العريش.

كما جرى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات لدعمهم وتأهيلهم لسوق العمل واكسابهم المهارات الخاصة بذلك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان عزب مدير مركز إبداع العريش، والدكتور أسامة عمار نائب مدير مركز إبداع العريش، والمهندسة هالة نظمي مدير التدريب بفرع المعهد بالعريش، والمهندس مصطفى عبد الرحمن معيد بفرع المعهد بالعريش.