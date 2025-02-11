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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة العريش تعقد العديد من البرامج المتخصصة والدورات التدريبية بفرع كريتيفا

نشاط وفعاليات معهد
"نشاط وفعاليات معهد تكنولوجيا المعلومات مركز إبداع مصر الرقم
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أجرت جامعة العريش  العديد من البرامج المتخصصة، والدورات التدريبية بفرع كريتيفا، تحت إشراف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وذلك بالتنسيق مع إدارة الجامعة وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة العريش. 

كما جرى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات لدعمهم وتأهيلهم لسوق العمل واكسابهم المهارات الخاصة بذلك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة  إيمان عزب  مدير مركز إبداع العريش، والدكتور أسامة عمار نائب مدير مركز إبداع العريش، والمهندسة هالة نظمي مدير التدريب بفرع المعهد بالعريش، والمهندس  مصطفى عبد الرحمن معيد بفرع المعهد بالعريش.

الاستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعه العريش تكنولوجيا المعلومات