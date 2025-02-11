نهضة روحية في عمان بمناسبة صوم نينوى

في خطوة روحية مميزة بمناسبة صوم نينوى المبارك، انطلقت اليوم، في كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس في عمان النهضة الروحية التي تأتي تحت عنوان “مَنْ يَغْلِبُ…”.

وقد تم تنظيم الحدث برعاية وبركة وحضور مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدَّسة، وبمشاركة الاب الربان بنيامين شمعون كاهن الرعية ومجموعة من الشمامسة والشماسات.

وخلال أجواء ملؤها الصلوات والخشوع والتأمل، التي شهدت حضورًا غفيرًا من المؤمنين، ألقى عظته التي تناولت موضوع التوبة كأساس لبداية علاقة جديدة مع الله، مؤكدًا أنها تمثل فرصة لتجديد العهد مع الرب واختبار الغلبة الروحية الحقيقية.

وقد دعا الحضور إلى استثمار هذه الفترة المقدّسة لتعميق الروحانية وتجديد الإيمان في حياة الفرد والمجتمع.

وتستمر فعاليات النهضة الروحية خلال أيام صوم نينوى المبارك، في إطار سعي دائم لتعزيز القيم الروحية وتوطيد العلاقة مع الله، مما يعكس حرص الكنيسة على دعم التجربة الإيمانية وتقديم الدعم الروحي للمؤمنين.