مجلس إدارة الأهلي يستعرض ترتيبات استقبال كأس العالم للأندية

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم، جميع الترتيبات الخاصة لاستقبال النادي كأس العالم للأندية التي تحضر إلى القاهرة في جولتها حول دول العالم التي تشارك أنديتها في البطولة بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل، ووجَّه المجلس بضرورة أن تكون جميع الترتيبات في أبهى صورها، وبما يليق بمكانة مصر والنادي الأهلي.

ويصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى القاهرة غد الثلاثاء، بصحبة النسخة الأولى والأصلية من كأس العالم للأندية 2025.

وتحط الكأس رحالها مع وفد فيفا الرسمي، في ضيافة النادي الأهلي، ممثل مصر في تلك البطولة، لتقضي رحلتها على ضفاف النيل يومي 13 و 14 فبراير الجاري، ضمن جولتها العالمية الترويجية للبطولة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تظهر الكأس في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر في الرابع عشر من الشهر الجاري.