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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يواجه غزل المحلة في موقعة جديدة بالدوري

الأهلي
الأهلي
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يلتقي الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره غزل المحلة، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، مستغلا نشوة الانتصارات الأخيرة التي تحققت في الدوري، بفضل تألق إمام عاشور والسلوفيني جراديشار. 

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الديبس.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - عمر الساعي - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - حمزة عبد الكريم - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد عبد الله - حسين الشحات - نييتس جراديشار.

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