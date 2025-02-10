وزير الشباب يوافق على إنشاء غرفة لصناعة الرياضة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء غرفة تجارية لصناعة الرياضة بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الصناعات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي ، بشأن ضرورة وجود تراخيص للاستادات الرياضية على مستوى الجمهورية وإنشاء غرفة صناعة الرياضة.

وطالب النائب محمود الشامي بالنسبة لطلب الإحاطة الأول بتكويد المنشآت الرياضية بحيث تكون لها رخصة دائمة ويتم تقسيمها إلى رخصة (أ – ب – ج) حسب طبيعة كل منشأة رياضية، مضيفًا أن حصر المنشآت الرياضية لتكويدها سيكون قوة استثمارية كبيرة تدر دخلا وعائدًا ماليًا كبيرًا خاصة وأن هناك منشآت رياضية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وأخرى توجد داخل الجامعات، فضلاً عن الاستادات الرياضية والصالات المغطاة مؤكدًا أنه يمكن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الأمر.

أما بالنسبة لطلب الإحاطة الثاني فقد طالب الشامي بإنشاء غرفة لصناعة الرياضة داخل اتحاد الصناعات المصرية خاصة وأن الرياضة باتت صناعة لها مدخلاتها ومخرجاتها ويدخل فيها العديد من الصناعات مثل الملابس والأدوات الرياضية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الرياضية في الصين بلغ نحو 150 مليار دولار، مختتما أن الرياضة يجب أن تتبلور في إطار فكر صناعي أسوة بكافة القطاعات الأخرى.

وتعقيبًا على موضوعي طلبي الإحاطة، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الأول أن الوزارة - عقب أحداث بورسعيد وفي ضوء اشتراطات النيابة العامة لتأمين الاستادات الرياضية والجماهير - قد وضعت كود خاص بتأمين الاستادات الرياضية شملت كاميرات تتبع للتذاكر الإلكترونية، وغرفة للتحكم، والفصل بين الملعب والجماهير، مشيرًا أنه قد تم تدشين عدد6 استادات رياضية جديدة وفقًا لهذا الكود.

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني أكد وزير الشباب والرياضة على موافقته على مقترح إنشاء غرفة لصناعة الرياضة وأن الوزارة ليس لديها مانع، وطالب الوزير النائب مقدم طلب الإحاطة بالتقدم بطلب في هذا الشأن ومتابعة السير في إجراءاته مؤكدًا دعم الوزارة لطلبه.