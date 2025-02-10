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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استبعاد بن شرقي.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

الأهلي
الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة غزل المحلة، والتي شهدت استبعاد المغربي أشرف بن شرقي وذلك بسبب الإصابة. 

ويلتقي الأهلي في السابعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، مع فريق غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الديبس.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - عمر الساعي - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - حمزة عبد الكريم - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد عبد الله - حسين الشحات - نييتس جراديشار.

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