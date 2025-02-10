مجلس إدارة الأهلي يعتمد تصميم الاستاد الجديد

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته اليوم التصميم الذي تقدمت به الشركة الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.

وأكد الكابتن الخطيب أن الشكر موصول لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة المهندس أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة المهندس تامر نصر بحكمة وإخلاص.

كذلك وجَّه الكابتن الخطيب الشكر إلى الشركة الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجدي لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن، حيث أكد الكابتن محمود الخطيب أن ما يحدث الآن هو نتاج قرار المجلس الحكيم بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير.