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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الدواجن في دمياط

دمياط
دمياط
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قامت محافظة  دمياط باجراء المزايدة العلنية لنقل وجمع مخلفات الدواجن والأسماك بنطاق المحافظة وذلك للتخلص الامن منها بالأماكن المعتمدة بيئيا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و فى اطار خطة المحافظة في مجال الإصحاح البيئي وحرصا من المحافظة على التخلص الامن من المخلفات الخطرة بنطاق المحافظة وتنفيذا لتوجيهات جهاز تنظيم المخلفات.

وعلى هذا الصعيد،  تم اليوم التوجه الى محلات الطيور والدواجن والاسماك بمختلف انحاء المحافظة وتجميع مخلفات الدواجن والاسماك واستلامها من مختلف المحلات وفصل كل نوع على حدة وذلك لتسليمها الى مكان التخلص الامن والنهائي وذلك للحد من الادارة الغير سليمة لمخلفات ذبح وتجهيز الدواجن والحد من الاثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص الغير امن من تلك المخلفات تحت اشراف ادارة شئون البيئة بالمحافظة.

فيما تلزم المحافظة كافة المواطنين اصحاب الانشطة التجارية التعاون مع شركة تجميع ونقل المخلفات حفاظا علي البيئة وللصالح العام وإلا يعرض نفسه للمسأله طبقا للقوانين المنظمة وذلك لتسليمها الى مكان التخلص الآمن والنهائي وذلك للحد من الإدارة غير السليمة لمخلفات ذبح وتجهيز الدواجن والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص غير الآمن من تلك المخلفات تحت اشراف ادارة شئون البيئة بالمحافظة.تلقى  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها المُنفذة الأسبوع الماضى خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع  بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ، والتي أسفرت عن تحرير ٤٢٤ محضر للمخالفين في دمياط.

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