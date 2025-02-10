الإثنين 10/فبراير/2025 - 10:23 م

في تطور ميداني جديد، ومع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسّعت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، مستهدفة مخيم نور شمس.

وسلط برنامج ملف اليوم، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على هذا التصعيد في تقرير بعنوان تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.. مخيم نور شمس تحت قصف الاحتلال، موضحًا أن العملية العسكرية في الضفة بدأت منذ 21 يناير الماضي، مستهدفة الفلسطينيين في جنين، واستمرت الاعتداءات بشكل متكرر، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو غزة في الضفة.

وقد وصف مسؤولون إسرائيليون هذا العدوان بأنه عملية عسكرية واسعة النطاق، مما يطرح تساؤلات حول استراتيجية إسرائيل في المنطقة خلال هذه الفترة الحرجة.

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالدترامب غدًا الثلاثاء.

وقبل زيارته، شدد الملك عبدالله على ضرورة وقف الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم أراضي الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، مؤكدًا أهمية تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

من جانبها، أكدت مصر، عبر مستوياتها الرسمية والشعبية، موقفها الثابت الداعم لحقوق الفلسطينيين، وشددت على ضرورة وقف الاستيطان، بما يتماشى مع الموقف الأردني الداعي للحفاظ على حقوق الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.



