إجراءات حاسمة بالمنيا للحد من حوادث الطرق.. تعرف عليها

منحت محافظة المنيا، مهلة لتبديل سيارات الربع نقل البيك أب بميكروباصات حيث انها تسببت فى العديد من الحوادث والوفيات والإصابات وتنتهي فى أبريل القادم ، للجادين من السائقين وأصحاب سيارات البيك أب كمهلة نهائية لتوفيق أوضاعهم، إما من خلال تعديل نشاطهم وفق الترخيص المخصص لنقل البضائع أو التوجه نحو منظومة بديلة للنقل تعتمد على الميكروباصات.

جاء ذلك استجابة انسانية لمطالب السائقين واصحاب السيارات ربع النقل وذلك ضمن إجراءات حاسمة لمواجهة الارتفاع المستمر في معدلات الحوادث والإصابات والوفيات الناتجة عن استخدام سيارات ربع النقل (البيك أب) في نقل الركاب سواء على الطرق السريعة أو الصحراوية .

كما أصدرت المحافظة حزمة من التيسيرات نالت ترحيب السائقون وأصحاب السيارات ربع النقل حيث تم توقيع بروتوكولات مع البنك الزراعي لزيادة فترة أقساط التمويل، وفتح كافة خطوط “السيرفيس”، ومنح لوحات اجرة لمتقدمي المنظومة دون دفع أي رسوم للمحافظة، إلى جانب تقديم تسهيلات أخرى من إدارة المرور ، كما أعلن المحافظ زيادة أعداد أسطول النقل البري لاستيعاب النقص في سيارات ربع النقل بالمحافظة، لحين الانتهاء من تطبيق المنظومة بشكل كامل.

تأتي هذه الإجراءات للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام مركبات غير مخصصة لهذا الغرض.