سحب رخص 4 سيارات سرفيس لمخالفة خط السير بدمياط

شدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على ضبط منظومة العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بخط السير والتعريفة المحددة والتواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من انضباط تلك المنظومة، حيث تم سحب رخص ٤ سيارات أجرة بخط سير البصارطة لوقوفوهم بمدخل كوبرى عزب النهضة، ومخالفتهم خط السير، وذلك من خلال مسئول مباحث المرور و بتواجد مدير تشغيل إدارة دمياط.

حيث قد وردت شكاوى من المواطنين بقيام عدد من السائقين بمخالفة خط السير ، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الشكوى والتعامل معها، بتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وجه " الدكتور أيمن الشهابى " إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والجهات المختصة بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتصدى لأى مخالفات بها .

قامت مديرية التموين دمياط ، بحمله مكبرة على احد المخازن بمدينه الزرقا كان قد ورد معلومات تفيد باحتواءه على كميات كبيرة من الصواريخ وألعاب ناريه وبمب، كان من المقرر طرحها في الأسواق قبل شهر رمضان حيث تم ضبط ١١٣ الف علبة العاب نارية .

كان قد قام فريق من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط تحت إشراف المحاسب مجدي عبد الكريم عامرمدير عام المديريه وكلا من ضياء قنديل مديرادارة الرقابة ، ومحمد طلعت مديرادارة الحوكمة ، وحاتم عبد الهادي مدير إدارة الزرقا والمفتشين بادارة الزرقا بمداهمة المخزن وضبط الكميات سالفة الذكر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن بالمحضر رقم١٣٨١ جنح الزرقا لعام ٢٠٢٥، تمهيدا للعرض علي النيابه العامه بالزرقا لاتخاذ اللازم.

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها المُنفذة الأسبوع الماضى خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ، والتي أسفرت عن تحرير ٤٢٤ محضر للمخالفين.

