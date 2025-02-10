القبض على المتهمين باختطاف فتاتين والتعدي عليهن أعلى عقار بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 5 أشخاص المتهمين باقتياد فتاتين عنوة إلي أعلي عقار والتعدي عليهن وسرقتهن وضرب شقيق احدهن بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاتين يفيدنا بأنهما أثناء سيرهما برفقتها شقيق أحدهما اعتراضهم 5 أشخاص يستقلون دراجة نارية “توك توك” وتعدوا بالضرب علي شقيق أحدي المبالغات واقتادا المبلغتين عنوة تحت تهديد السلاح إلي أعلي عقار والتعدي عليهن وسرقة مبلغ مالي منهن ولاذوا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: سائق توكتوك، عامل بمغسلة، 3 طلاب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.