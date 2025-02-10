نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق: ترامب يتبنى تهجير الفلسطينيين ويتمسك به

أكد الفريق قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعم تهجير الفلسطينيين ويتمسك بالمشروع الإسرائيلي.



وأوضح محمود، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع الصهيوني قائم على اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا، وهو ما يحدث على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة أن يتبنى العرب موقفًا جديدًا ومختلفًا في هذه المرحلة، يتضمن مواجهة حقيقية لهذا المخطط.



وأشار إلى أن مقترحات ترامب بشأن غزة من شأنها زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، محذرًا من أن العالم كله سيدفع ثمن هذه السياسات، حيث يسير ترامب نحو خلق حالة من الفوضى العالمية، وقد تكون فلسطين الضحية الأولى لهذا النهج.