مقترح إيطالي لتسريع انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

قدمت إيطاليا مقترحا لتسريع انضمام الدول المرشحة إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك دول غرب البلقان.

وقدم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال فعاليات الاجتماع الوزاري مع دول غرب البلقان ومجموعة "أصدقاء غرب البلقان" الذي استضافته روما اليوم الإثنين وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، ورقة لموقف بلاده تتضمن بعض المقترحات الملموسة.

وأوضح أن المقترح الإيطالي يركز على ثلاثة عناصر رئيسية بينها التكامل التدريجي، بدءًا من القطاعات الرئيسية مثل الأمن السيبراني، وتعزيز الإدارة العامة، وإدارة الهجرة والتعاون بين الشركات، وتبسيط عملية الانضمام من أجل تجنب العراقيل، إضافة إلى التواصل الاستراتيجي لتعزيز فوائد التكامل.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الإيطالي عرض المقترح على ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس وممثلين عن دول غرب البلقان " ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا"، ومجموعة أصدقاء غرب البلقان "النمسا، وكرواتيا، واليونان، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا".