قمه نارية.. مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الاتحاد في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني في مواجهة مرتقبة ضمن ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي.. حامل اللقب في اختبار قوي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بصفته حامل اللقب، حيث يسعى بقيادة مدربه بيب جوارديولا لمواصلة حملة الدفاع عن الكأس ذات الأذنين ويعتمد الفريق الإنجليزي على نجومه البارزين، وعلى رأسهم إيرلينج هالاند، كيفين دي بروين وعمر مرموش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني

ريال مدريد.. بحثًا عن الثأر واستعادة الهيمنة الأوروبية

أما ريال مدريد، الفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال بـ14 لقبًا، فيسعى للثأر من مانشستر سيتي بعد الخروج أمامه في نصف نهائي الموسم الماضي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، يعتمد الملكي على خبرة لاعبيه، مثل جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، وتوني كروس، في محاولة للعودة بنتيجة إيجابية من الأراضي الإنجليزية.

تعد المباراة اختبارًا قويًا للفريقين، حيث يتواجه فريقان يمتلكان قدرات هجومية هائلة، ما ينذر بمواجهة مفتوحة مليئة بالإثارة. فبين الضغط العالي والسرعة التي يتمتع بها السيتي، والانضباط التكتيكي والروح القتالية للريال، ستكون المواجهة بمثابة نهائي مبكر في البطولة.