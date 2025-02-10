"مياه الفيوم" تستقبل فريق المعمل المرجعي للصرف الصحي لمتابعة جودة محطات المعالجة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فريق عمل من المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، وذلك للمرور على محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة، وتجميع عينات من مياه الدخول والخروج بالمحطات.

تأتي هذه الزيارة بالتنسيق مع المعمل المركزي ومعامل محطات الصرف الصحي بقطاع المعامل بالشركة، بهدف إجراء الاختبارات الكيميائية والبكتريولوجية باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية.

وأوضح المهندس محمد النجار أن فريق المعمل المرجعي قام بمتابعة مراحل المعالجة والمعامل، ورفع عينات مشتركة مع معامل الشركة لتقييم جودة وكفاءة التشغيل بالمحطات، ومدى مطابقة السيب النهائي للمياه للمعايير البيئية الواردة في قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 92 لسنة 2013، والمعدل للائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

كما جرى إجراء اختبارات حقلية على العينات التي جُمعت بالمواقع، على أن يتم استكمال باقي الفحوصات في المعمل المرجعي للشركة القابضة بالقاهرة، بالإضافة إلى معامل المحطات والمعمل المركزي للصرف الصحي بشركة مياه الفيوم.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة القابضة وشركة مياه الفيوم لمراقبة الجودة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات القياسية لضمان التشغيل الأمثل للمحطات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

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