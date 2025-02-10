مؤشرات الأسهم الأووربية تغلق على ارتفاع متجاهلة تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، حيث بدا المتداولون متجاهلون إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخير بشأن التعريفات الجمركية.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.58 %، بمقدار 3.17 نقطة، ليصل إلى 545 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.42%، بمقدار 33 نقطة، ليصل إلى 8006 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.57%، بمقدار 124 نقطة، ليصل إلى 21911 نقطة، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي مكاسب بنسبة 0.50%، بمقدار 186 نقطة، ليصل إلى 37242 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.77%، بمقدار 67 نقطة، ليصل إلى 8767 نقطة، كما صعد مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 0.16%، بمقدار 19 نقطة، ليصل إلى 12708 نقاط.

ومن المقرر أن تتضمن البيانات الرئيسية الصادرة الأسبوع الجاري بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء، وأرقام التضخم في ألمانيا والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يوم الخميس المقبل، وأحدث بيانات النمو الأوروبية الفصلية يوم الجمعة المقبل.

وكان ترامب قد صرح أمس بأنه يخطط للإعلان عن تعريفة جمركية شاملة بنسبة 25٪ على جميع واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.