مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع القوات ببورسعيد

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

فقد حددت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى عدد من الجنايات أبرزها "سرقه بالإكراه - مخدرات – مقاومة سلطات - سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات" - مقيم بالمنزلة بمحافظة الدقهلية)، بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو –حشيش").

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.