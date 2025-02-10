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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

هربا من شقيقها.. فتاة تنهي حياتها قفزا من الطابق الخامس بإمبابة

ارشيفيه
ارشيفيه
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أنهت فتاة حياتها قفزا من الطابق الخامس هربا من تعدي شقيقها لرؤيته سلسلة ذهبية برقبتها وظنه قيام شاب بإعطائها لها قبل الفلانتين بمنطقة إمبابة بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة عشرينية وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على إنهاء  حياتها قفزا من الطابق الخامس هربا من تعدي شقيقها لرؤيته سلسة ذهبية برقبتها وظنه قيام شاب بإعطائها لها قبل الفلانتين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي شقيق الفتاة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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