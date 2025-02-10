بدء وصول المنتخبات المشاركة بالبطولة العربية للرجبي بالإسكندرية

بدأت اليوم الإثنين، الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي والمقامة على ستاد الأسكندرية، خلال يومي 14 و15 فبراير الجاري بمشاركة 10 منتخبات.

ووصلت منتخبات: "العراق - ليبيا - لبنان"، فيما تتبعهم باقي المنتخبات خلال الساعات المقبلة.

وتخوض المنتخبات المشاركة في البطولة تدريباتها على ملاعب نادي سموحة بالإسكندرية استعدادًا لإنطلاق البطولة والذي سيكون يوم الجمعة المقبل.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات في منافسات الرجال في نسختها العاشرة وهم: " مصر والسعودية والأردن والأمارات وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق والمغرب" بينما يشارك في منافسات السيدات والتي تقام نسختها الخامسة 7 منتخبات وهم "مصر والسعودية والإمارات وسوريا ولبنان والأردن وتونس".

وتقام منافسات البطولة بنظام المجموعتين على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، الأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت.

وكانت منتخب مصر للرجبي رجال قد توج بلقب البطولة عام 2018 بعدما كان قد حقق فضيتين متتاليتين في عامي 2016 و 2017 بينما حقق منتخب السيدات عام 2021 إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و 2024.