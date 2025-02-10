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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

احتفالات صوم نينوي بسوريا

ارشيف
ارشيف
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شهد مساء اليوم الاثنين ١٠ فبراير  ٢٠٢٥ وهو اليوم الأول من صوم نينوى، ترأس راعي الابرشية حمص وحماه وطرطوس بسوريا المطران مار تيموثاوس متى الخوري رتبة صلاة التوبة (المساء) في كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار بحمص بحضور المطران مار يوليان يعقوب مراد رئيس أساقفة حمص وحماة والنبك وتوابعها للسريان الكاثوليك والاب افرام الحنو رئيس دير السيدة العذراء في تل الورديات بالحسكة وبمشاركة عدد من الاباء الكهنة والشمامسة.

وبعد الصلاة قدم الأب لوقا عوض حديثا روحيا تناول فيه مراحل من حياة يونان النبي، وعقب عليه المطران مار يوليان يعقوب من خلال اسقاط تجربة يونان وأهل نينوى على حياتنا اليومية.

يونان يونا