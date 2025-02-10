رئيس حزب الوعي: ننحاز للطبقة المتوسطة ونستهدف إنعاش الحياة السياسية

أكد رئيس حزب الوعي الدكتور باسل عادل أن الحزب استهدف ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية لإحداث انتعاشة سياسية وضم وجوه جديدة من أول كتلة الحوار.

وأضاف باسل عادل خلال احتفالية تدشين حزب الوعي أن الحوار الوطني فتح الآمال لتحرك البلاد للأمام، مؤكدا أن الحزب أوضح وجهة نظره في الحوار الوطني بدون قيود واقترح اعتماد كتلة الحوار ككيان سياسي وأجرى جلسات عديدة وشارك بجميع الجلسات بالحوار الوطني وقدم رؤية واضحة بشأن القضايا المختلفة.

وتابع: أقمنا وقفة بعد مرور 100 يوم على الحرب بقطاع غزة وعندما تبلورت الكتلة خرج حزب الوعي بشكل رسمي من كتلة الحوار وهو حزب الوعي وهو كيان سياسي مصري اصلاحي يعبر عن تيار ليبرالي وسطي متزن.

وواصل: ننحاز للطبقة المتوسطة لأنها عماد أي شعب وهي الكتلة الحرجة وننحاز لهذه الطبقة المتوسطة التي عانت كثيرا خلال الفترة الماضية.

واختتم: أهدافنا تحقيق حياة ديمقراطية سليمة ونؤمن بالعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب في المجتمع ونبحث أن نكون ضوتا عقلانيا ووسطيا ونعمل على الاصلاح الشامل ونستهدف مد جسور الصدق بين جميع الاحزب المعارضة والمؤيدة.