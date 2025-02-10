حبس أبطال فيديو بيع المخدرات بعين شمس

أمرت النيابة المختصة، بحبس 5 أشخاص الظاهرين بمقطع فيديو يوثق لحظة بيعهم المواد المخدرة بعين شمس، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالإتجاربالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبى الواقعة.



تابعت أجهزة الأمن ، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.