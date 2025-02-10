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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس أبطال فيديو بيع المخدرات بعين شمس

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة المختصة، بحبس 5 أشخاص الظاهرين بمقطع فيديو يوثق لحظة بيعهم المواد المخدرة بعين شمس، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالإتجاربالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبى الواقعة.

تابعت أجهزة  الأمن ، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس،  وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة،  وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس"  3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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