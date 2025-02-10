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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نتنياهو: من يرفع سيفه في وجهنا سوف نسحقه ونحن نغير الشرق الأوسط

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد له أن واشنطن ستضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيراً إلى أن هذا الهدف سيكون ضمن أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة.

 وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية، أن ترامب تعهد أيضاً بضمان أمن إسرائيل على جميع حدودها، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأكد نتنياهو أن الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل سيمكنها من مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة، مشدداً على أن هذا الدعم الحيوي يظل أساسياً لحماية أمن إسرائيل وتعزيز قوتها في مواجهة الأزمات الأمنية المتصاعدة.

وفي سياق متصل، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستواصل العمل على تحقيق أمنها وحماية شعبها، قائلاً: "من يرفع سيفه في وجهنا سوف نسحقه." وأضاف: "نحن نغير الشرق الأوسط، والحرب لم تنته بعد، وتستمر تحديات جديدة في الظهور."

بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران سلاح نووي امن اسرائيل