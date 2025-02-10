مصطفى بيومي.. جوائز مستحقة

الإثنين 10/فبراير/2025 - 09:12 م

على مدار رحلته الإبداعية الثرية، حصل الأديب والناقد الكبير الراحل مصطفى بيومى على عدة جوائز، من بينها:

◄ الجائزة الأولى فى المسابقة القومية التى نظمتها وزارة الثقافة بعد فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل عن دراسة "الرؤية الوفدية فى أدب نجيب محفوظ".

◄ جائزة سوزان مبارك فى أدب الأطفال عن قصة "الحياة الجميلة".

◄ جائزة الدكتورة سعاد الصباح فى الرواية عن رواية "لمحات من حياة المواطن م.ب".

◄ ست جوائز فى مسابقات الهيئة العامة لقصور الثقافة عن روايات "الصورة"، "نقطة بعيدة فى القلب"، "قطرات من الرمال"، وعن دراسات نقدية فى أدب سعد مكاوى ويوسف إدريس.

◄ جائزة "أخبار اليوم" فى الرواية عن رواية "نقطة بعيدة فى القلب".

◄ جائزة الثقافة الجماهيريه فى مسرحيات الفصل الواحد عن مسرحية "زائر منتصف الليل".

◄ جائزة إحسان عبد القدوس فى النقد الأدبى.

ورحل عن عالمنا الأديب والناقد الكبير مصطفى بيومي الذي وافته المنية الأحد الثاني من فبراير الجاري بعد صراع مع المرض.

وقدم الأديب مصطفي بيومي مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية المميزة، كما أن له دراسات نقدية في أعمال نجيب محفوظ، ووصف مصر في أدب نجيب محفوظ، وألف قراءات عن شخصيات روايات أديب نوبل.

كما قدم الروائي مصطفى بيومي مجموعة كبيرة من الروايات والأعمال النقدية وسلسلة "رواد الاستثمار" ومؤلفات متنوعة أخرى، كما حصل على مجموعة من الجوائز الأدبية الهامة ومنهم: الجائزة الأولى في المسابقة القومية عن أدب نجيب محفوظ: الرؤية الوفدية في أدب نجيب محفوظ.

وجائزة سعاد الصباح في الرواية: لمحات من حياة المواطن م ب، وجائزة أخبار اليوم في الرواية: نقطة بعيدة في القلب، وسبع جوائز من الهيئة العامة لقصور الثقافة في الرواية والنقد الأدبي ومسرحية الفصل الواحد، وجائزة سوزان مبارك في أدب الطفل.