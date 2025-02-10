نتنياهو: نعمل مع واشنطن على خطة جديدة لغزة بدون حماس والسلطة الفلسطينية

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة رؤية جديدة بشأن قطاع غزة، والتي تهدف إلى استبعاد كل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية من المشهد.

وأضاف أنه تم عرض تصور واضح من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول "اليوم التالي" في غزة، والذي يضمن عدم عودة حماس للحكم في القطاع.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تركز جهودها على كسر المحور الإيراني، والعمل على القضاء على المنظومة الصاروخية لحماس، إلى جانب تحييد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان.

كما أشار إلى أن مقتل قائد حزب الله، حسن نصر الله، أحدث صدعاً وأسهم في سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، مما سمح لإسرائيل بالسيطرة على هضبة الجولان وجبل الشيخ.

وفيما يخص العمليات العسكرية، أكد نتنياهو أن إسرائيل على دراية تامة بماهية "النصر المؤزر" وأنها مصممة على تحقيقه.