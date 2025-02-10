مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة فيورنتينا، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر ميلان الأساسية:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهانوجلو - هنريك مخيتاريان - كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

يسعى النيراتزوري لمواصلة المنافسة على الصداره في الكالتشيو وتحقيق فوز جديد يعزز موقفه في سباق اللقب بينما يأمل فيورنتينا في تقديم أداء قوي أمام جماهيره واقتناص نقاط ثمينة.