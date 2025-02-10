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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

انتر ميلان
انتر ميلان
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أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة فيورنتينا، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي 

 تشكيلة إنتر ميلان الأساسية:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهانوجلو - هنريك مخيتاريان - كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز 

يسعى النيراتزوري لمواصلة  المنافسة على الصداره في الكالتشيو وتحقيق فوز جديد يعزز موقفه في سباق اللقب بينما يأمل فيورنتينا في تقديم أداء قوي أمام جماهيره واقتناص نقاط ثمينة.

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