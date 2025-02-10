ضبط كميات هائلة من صواريخ رمضان في دمياط

قامت مديرية التموين دمياط، بحمله مكبرة على احد المخازن بمدينه الزرقا كان قد ورد معلومات تفيد باحتوائه على كميات كبيرة من الصواريخ وألعاب ناريه وبمب، كان من المقرر طرحها في الأسواق قبل شهر رمضان حيث جرى ضبط ١١٣ الف علبة العاب نارية.

كان قد قام فريق من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط تحت إشراف المحاسب مجدي عبد الكريم عامر مدير عام المديرية وكلا من ضياء قنديل مدير إدارة الرقابة ، ومحمد طلعت مديرادارة الحوكمة ، وحاتم عبد الهادي مدير إدارة الزرقا والمفتشين بإدارة الزرقا بمداهمة المخزن وضبط الكميات سالفة الذكر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن بالمحضر رقم١٣٨١ جنح الزرقا لعام ٢٠٢٥، تمهيدا للعرض علي النيابة العامة بالزرقا لاتخاذ اللازم.

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها المُنفذة الأسبوع الماضى خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ، والتي أسفرت عن تحرير ٤٢٤ محضر للمخالفين.

وقد أوضح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين أن الحملات التى شنتها المديرية على المخابز أسفرت عن تحرير ٦٧ محضر بعد رصد مخالفات جاءت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم الالتزام باشتراطات النظافة و عدم تسليم بونات للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات و أيضًا عدم اعلان عن تشغيل و التصرف فى شكائر دقيق.

وفي سياق متصل ، أضاف مدير المديرية أنه تم تحرير ٣٣٩ محضر خلال المرور على الأسواق ، وذلك لرصد مخالفات ادارة منشأة بدون رخصه و عدم اعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادة صحية ، و كذلك رصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة ، وعدم اعلان عن مخزن وعدم وجود سجل تجاري والعمل بدون ترخيص ، تعبئة مواد غذائية باكياس سوداء ، بيع سلع مجهولة المصدر.

كما جرى تحرير ٩ محاضر لمحطات الوقود ومستودعات الغاز لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الغاز والزيوت والتحفظ على ٦ طلمبات بنزين.



هذا وتستمر الحملات الرقابية ، لضبط المنظومة بالأسواق ومستودعات الغاز والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة ، مستم والتصدى للمخالفين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.