الميركاتو الشتوي ينتهي بثلاث صفقات لفريق إنبي

أغلق نادي إنبي ملف التعاقدات الشتوية، بعد إبرامه ثلاث صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية رسميًا.

وجاءت تحركات النادي البترولي لتعزيز خطوطه المختلفة، بهدف تحسين نتائجه في الدوري المصري الممتاز خاصة مع الطموح للمنافسة على مراكز متقدمة.

ثلاث صفقات

وأعلن إنبي عن تعاقده مع المهاجم حسام غانم قادمًا من نادي الجونة، في صفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الهجومية للفريق. ويمتلك غانم مهارات هجومية مميزة، حيث يتمتع بالسرعة والقدرة على إنهاء الهجمات، وهو ما يسعى الجهاز الفني للاستفادة منه خلال المباريات المقبلة.

كما ضم الفريق اللاعب أحمد زكي قادمًا من نادي مسار، ليكون إضافة جديدة في ويعد زكي أحد المواهب الواعدة لتدعيم الفريق في الفترة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الانتقالات الشتوية عودة زياد كمال إلى صفوف إنبي بعد انتهاء فترة إعارته مع الزمالك.

وكان اللاعب قد انضم إلى القلعة البيضاء على سبيل الإعارة، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة، ليقرر النادي استعادته من جديد لدعم خط الوسط.