عمرو الليثي يوزع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بالدورة الحادية عشرة

في احتفالية فنية ضخمة وبحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية ونجوم الفن والشخصيات العامة ، قام الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، بتوزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو.

ووجه الليثي كلمة شكر وتقدير الي الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير اباظة، وما يبذلونه من جهد كبير ورعايتهم الدائمة لهذه المسابقة، والتي تقدم منذ وفاة الراحل الكبير ممدوح الليثي منذ عام ٢٠١٤، كما وجه الشكر الي الزملاء الأعزاء حيث قمنا في هذا العام بتشكيل مجلس أمناء لجائزة ممدوح الليثي وهم الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الاستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج الكبير هاني لاشين، والكاتب الكبير الأمير أباظة.

وأضاف الليثي أن هذه المسابقة والجوائز الخاصة بها تهدف الي دعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو وهي للسيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثي الحائز علي جائزة الدولة التقديرية في ادب نجيب محفوظ وفيلم ثرثرة فوق النيل وتابع مجلس الأمناء تم تشكيله من أجل رعاية هؤلاء المبدعين والكتاب، وأعلن الليثي ولأول مرة تحويل هذه السيناريوهات الفائزة الي أعمال وافلام سينمائية يتم إنتاجها لتري النور قريبا، بالشراكة مع بعض جهات الإنتاج، وهذه ستكون باكورة أعمال مجلس الأمناء الجديد.

وجاءت نتائج مسابقة افضل سيناريو علي النحو التالي الفائز بالجائزة الاولي خالد منصور والمركز الثاني محمد الحسيني، عن فيلم البحث عن "منفذ لخروج السيد رامبو" يذكر أن ممدوح الليثي كان من مؤسسى مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو. وتهدف مسابقة ممدوح الليثي لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي والدرامي في مصر كما تتضمن الاحتفالية تكريم رواد السينما المصرية مئويات ٢٠٢٥والفائزين بجوائز الدولة في الفنون والعلوم الاجتماعية.

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