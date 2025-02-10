فينورد يقيل مدربه قبل مواجهة ميلان بساعات في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي فينورد الهولندي رسميًا، اليوم الإثنين إقالة مدربه برايان بريسكي قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة أمام ميلان في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأتي قرار الإقالة رغم فوز فينورد في الجولة الماضية من الدوري الهولندي على سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد إلا أن الفريق لا يزال يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب متأخرًا بفارق 12 نقطة عن المتصدر أياكس أمستردام.

وكان بريسكي قد تولى تدريب الفريق في يونيو الماضي، بعدما وقع عقدًا لمدة 3 سنوات ليخلف آرني سلوت، الذي انتقل إلى تدريب ليفربول إلا أنه تعرض لضغوط كبيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية. فرغم تحقيق بعض النتائج الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الفريق عانى من عدم الاستقرار الفني، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 5 مباريات بالدوري، كما خرج من كأس هولندا، البطولة التي حققها الموسم الماضي، بعد الهزيمة أمام بي إس في أيندهوفن الأسبوع الماضي.

وقد نشر الصحفي فابريزو رومانو الخبير فى التعاقدات عبر موقع التواصل الاجتماعي x : “قرر نادي فينورد الهولندي إقالة مدربه بريان بريسكي اليوم. وانتهى الأمر قبل مباراة الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا أمام ميلان الإيطالي، حيث يعمل فينورد على تعيين مدرب جديد”.

بيان رسمي

وفي بيان رسمي، أوضح نادي فينورد أن النتائج المتذبذبة وعدم الانسجام داخل الفريق كانا السبب الرئيسي وراء قرار الإقالة، مشيرًا إلى أن الأداء في الأشهر الأخيرة كان غير متسق، وأنه لم يكن هناك تطور هيكلي واضح في مستوى الفريق تحت قيادة بريسكي.

يأتي هذا القرار في توقيت حساس حيث يتعين على فينورد الاستعداد سريعًا لمواجهة قوية أمام ميلان في دوري الأبطال، وسط ترقب جماهيره لمعرفة هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم.