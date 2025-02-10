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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو "دفنت" محاولات تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر

يائير لابيد
يائير لابيد
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في تصريحاتٍ له اليوم الإثنين، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد "دفنت" محاولات تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر التي شهدت هجوم من قبل حركة حماس. 

وأوضح أن الحكومة تعمل على إخفاء الحقيقة المتعلقة بهذه الأحداث، وأنه لن يسمح بذلك بأي حال من الأحوال.

وأكد زعيم المعارضة أن الشفافية والكشف عن التفاصيل الحقيقية لما حدث في تلك اليوم الحرج، يعدان أمرًا أساسيًا لمستقبل إسرائيل وأمنها، وأضاف أن عدم التحقيق الجاد في تلك الأحداث سيساهم في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وقال: "لن نسمح للحكومة بتغطية الحقيقة، وسنستمر في الضغط من أجل إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الكبير."

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بنيامين نتنياهو لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر حركة حماس إسرائيل