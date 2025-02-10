المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو "دفنت" محاولات تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في تصريحاتٍ له اليوم الإثنين، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد "دفنت" محاولات تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر التي شهدت هجوم من قبل حركة حماس.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إخفاء الحقيقة المتعلقة بهذه الأحداث، وأنه لن يسمح بذلك بأي حال من الأحوال.

وأكد زعيم المعارضة أن الشفافية والكشف عن التفاصيل الحقيقية لما حدث في تلك اليوم الحرج، يعدان أمرًا أساسيًا لمستقبل إسرائيل وأمنها، وأضاف أن عدم التحقيق الجاد في تلك الأحداث سيساهم في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وقال: "لن نسمح للحكومة بتغطية الحقيقة، وسنستمر في الضغط من أجل إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الكبير."