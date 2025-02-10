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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يأمر بحل مجالس إدارة أكاديميات الجيش والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره بحل مجالس إدارة الأكاديميات العسكرية التابعة للجيش والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل، مؤكداً على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة فوراً.

 وقال ترامب في تصريحاته: "سوف يكون لدينا أقوى جيش في التاريخ، وهذا يبدأ بتعيين أفراد جدد في مجالس إدارة الأكاديميات العسكرية"، مشيراً إلى أن هذه التعيينات ستكون جزءاً من خطة أكبر لتحسين كفاءة الجيش الأمريكي.

وأضاف ترامب أن الأكاديميات العسكرية الأمريكية قد تعرضت لاختراق أيديولوجي من قبل التيار اليساري على مدى السنوات الأربع الماضية، معتبراً أن هذا التأثير قد أثر على روح المؤسسة العسكرية. 

وأكد على أهمية إعادة بناء هذه الأكاديميات وفقاً لمعايير جديدة تضمن تحصينها ضد أي أجندات سياسية قد تؤثر على فاعليتها في خدمة الوطن.

وقال ترامب: "علينا ضمان أن تبقى الأكاديميات العسكرية مكاناً للتعليم والتدريب العسكري البحت، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تضعف من قدرات جيشنا".

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