وزير مالية الاحتلال يطالب نتنياهو بالتصويت على خطة ترامب لتهجير سكان غزة

طالَب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسرعة التصويت على خطة تهجير سكان قطاع غزة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل نهاية المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وفي تصريحات جديدة، أكد سموتريتش على ضرورة مناقشة خطة ترامب المتعلقة بتهجير سكان قطاع غزة، قائلاً: "يجب أن نفتح الأبواب أمام تشجيع هجرة سكان غزة، والتعاون مع خطة ترامب في هذا الصدد."

كما شدد سموتريتش على أن الوقت قد حان لاحتلال قطاع غزة، مُبينًا أن "مسؤوليتنا تحتم علينا أن نحرص على مستقبل إسرائيل، وأن نعارض التفريط بأمنها من خلال إبرام أي صفقة يمكن أن تهدد أمنها."

وفي سياق متصل، أكد سموتريتش أن "النصر المطلق هو تدمير حماس وحزب الله وإيران"، مشيرًا إلى أن "وقف المعونات إلى غزة أصبح أمرًا عاجلاً، وأنه آن الأوان لاحتلال قطاع غزة من جديد."

وفي ختام تصريحاته، حذر سموتريتش السياسيين من التعاون مع دعاية حماس، قائلاً: "التاريخ لن يصفح عن السياسيين الذين يتعاونون مع دعاية حماس ويدفعون إسرائيل نحو خسارة الحرب."