انطلاق احتفالية تدشين حزب الوعي بحضور وزير المجالس النيابية

انطلقت منذ قليل فعاليات تدشين حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب وبحضور وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.

ويشارك في الاحتفالية الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي حمدين صباحي وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وبعض رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية.

كما يشارك في الفعالية عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلى رأسهم النائب عمرو درويش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من مختلف التوجهات السياسية، في إشارة إلى تنوع الحضور وانفتاح الحزب الجديد على كافة التيارات.

ويهدف الحزب، وفقًا لمؤسسيه، إلى طرح رؤى جديدة في المشهد السياسي المصري، والتركيز على تعزيز المشاركة السياسية، في ظل التحديات التي تواجه العمل الحزبي في مصر.